Состоялась презентация Volkswagen Taigun

Фото: Motor1.com

Компания Volkswagen официально представила свой новый паркетник модели Taigun. Отметим, что его главным рынком станет Индия.

Сообщается, что кроссовер получит полуторалитровый мотор с отдачей в 130 лошадиных сил. Особенностью силового агрегата является возможность деактивации нескольких цилиндров в случае небольших нагрузок. Кроме того, ожидается, что паркетник поступит в продажу и в более «слабой» модификации. Речь идёт про литровый мотор с мощностью в 115 лошадиных сил, который будет работать на газе.

Что касается коробки передач, то будет доступно две на выбор: роботизированная система на 7 ступеней или же механическая трансмиссия на 6 ступеней. При этом, привод автомобилю будет положен только передний. Клиренс модели составит 20.5 сантиметров. Что войдёт в базовое оснащение, и какие материалы будут использоваться в интерьере – пока не сообщается.