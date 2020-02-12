Skoda рассекретила название своего нового электрокара

Фото: Российская газета

Сегодня стало известно о том, какое маркетинговое название получит очередной электрокар торговой марки Skoda. Как оказалось, на рынок машина выйдет под именем Enyaq.

Если верить источнику, производитель выбрал именно такое название потому, что с ирландского созвучное слово переводится, как «источник жизни». Вполне вероятно, что таким образом фирма хотела указать на то, что для производства электрокара была использована новая платформа МЕВ, предназначенная для установки электрифицированных силовых агрегатов. И именно ее и планируется использовать для дальнейших электрокаров.

По предварительным данным серийный выпуск новых кроссоверов будет запущен только через да года. Пока все технические характеристики держатся в тайне.