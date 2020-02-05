Седан Chevrolet Impala SS 1996 года продают по цене нового кроссовера

На онлайн-аукционе «eBay» на продажу выставлен автомобиль Chevrolet Impala SS 1996 года выпуска. Уникальность этого автомобиля заключается в том, что, несмотря на возраст, его пробег составляет всего 380 километров.

Судя по опубликованным фотографиям, спортивный седан большую часть времени провел в гараже, поэтому очень хорошо сохранился. Машина укомплектована 5,7-литровым «корветтовским» V8, выдающим 260 лошадиных сил при 447 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии установлен 4-диапазонный «автомат».

Цена выставленного на продажу Chevrolet Impala SS 1996 года составляет всего 25 тысяч долларов США, что примерно рядом со стоимостью безликого современного полноразмерного кроссовера Chevrolet Traverse (29 тысяч 800 долларов).

Накануне, вероятно, поняв, что он «продешевил», владелец одного из самых интересных американских спорт-седанов 90-х с мизерным пробегом, снял машину с продажи на «eBay».