Российскую полицию пересадят на Hyundai Solaris

Компания Hyundai запустит производство седанов Solaris для российских полицейских и ДПС. Спецсерия корейских 4-дверок уже получила сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). В ближайшее время завод «Хендэ» в Петербурге приступит к сборке таких машин.

Никаких радикальных перемен по сравнению с гражданскими «Солярисами» у спецсерии не будет. Из отличий стоит отметить лишь допуск в 30 кг по снаряженной массе и 131 мм по высоте, что позволит устанавливать спецоборудование. Кроме того, полицейские Solaris получат задние брызговики.

В моторной линейке полицейских седанов указаны те же двигатели, которыми комплектуются гражданские Hyundai Solaris. Мощность агрегатов составляет 100 и 123 лошадиные силы. В пару к ним идут хорошо известные российским владельцам «Солярисов» 6-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат».