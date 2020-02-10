Renault Sandero вышел на испытания

Ожидаемый хэтчбек уже начали тестировать. А энтузиастам удалось получить шпионские фотографии во время прохождения зимних испытаний.

Если верить подлинности изображения, то автомобиль получит полностью переделанный дизайн. Кузов покрыт толстой камуфляжной плёнкой, и это в очередной раз доказывает, что производитель разработал для автомобиля принципиально новый внешний вид. Одновременно с этим, производитель неоднократно говорил, что машина по-прежнему останется комфортным и удобным автомобилем для городского пользования.

Заметно, что модель сильно увеличится в размерах, по сравнению с актуальной версией. Вероятнее всего в основу будет положена тележка CMF-В. Пока технические характеристики официально не озвучены. Но, эксперты полагают, что новинка получит литровый мотор с мощностью в 71 лошадиную силу, а также двигатель на 1.6 литра с отдачей в 128 лошадиных сил.