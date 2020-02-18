Porsche 911 получил аэродинамические улучшения

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Сообщается, что спорткар получил стайлинг-пакет под названием Sportdesign.

Представители профильного подразделения компании Porsche сообщили о выходе новых стайлинг-пакетов для спорткара 911 с индексом 922. В частности, покупатели смогут приобрести автомобиль со спортивным пакетом, а также с аэродинамическими обновлениями Aerokit. В первом случае пакет обновлений подразумевает установку переднего фартука со спойлером, оснащение автомобиля модифицированными бамперами, обновлёнными воздухозаборниками. А за дополнительную плату можно установить боковые юбки, которые сделают автомобиль визуально более низким.

Что касается пакета AeroKit, то в него входит уникальное фиксированное заднее антикрыло с новым спойлером. Сообщается, что автомобили в новых комплектациях уже прошли все необходимые испытания и вполне успешно.