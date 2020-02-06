Появились официальные фотографии Audi S3 Sportback

Фото: https://motor.ru/

В сети были опубликованы официальные снимки нового автомобиля модели Audi S3 Sportback. Напомним, что официальная презентация авто должна состояться в рамках Женевского автосалона.

Разработчики новинки рассказали, что для повышения уровня управляемости транспортным средством, авто получило модифицированные стойки амортизационного типа. Помимо этого, были установлены более жесткие втулки подвески. Под капотом автомобиля работает турбированный двухлитровый силовой агрегат, форсированный до 310 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой роботизированного типа на 7 ступеней.

По предварительной информации, до первой сотни с места Audi S3 Sportback сможет добраться за 4.7 секунды. Максимальная скорость движения составит 250 километров в час. Сколько будет стоить новинка – пока не сообщается.