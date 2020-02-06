Опубликованы первые фото нового Renault Duster для Южной Америки

Компания Renault расширит список стран, на которых продается кроссовер Duster. В скором времени автомобиль выйдет в продажу в Южной Америке, о чем свидетельствуют фотографии «бразильской» версии «Дастера», выложенные в Сеть пресс-службой «Рено».

Судя по снимкам, заокеанский кроссовер построен на платформе европейского Dacia Duster. Автомобили имеют одинаковый дизайн передней части кузова и интерьера.

Из новшеств в «Дастере» для Южной Америки можно отметить наличие слегка модернизированного переднего бампера со встроенными дополнительными противотуманками, а в салоне кроссовера появится такой же дисплей мультимедийной системы, который дебютировал на новом Renault Arkana.

Моторная линейка южноамериканских «Дастеров» пока не объявлена. По слухам, на первых порах кроссовер получит только 1,6-литровый «атмосферник», работающий в паре с «механикой» или вариатором.

Дебют нового Renault Duster в Бразилии состоится уже в марте этого года. Не исключено, что в будущем такая версия кроссовера доберется и до России.