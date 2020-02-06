Опубликованы первые фото нового Renault Duster для Южной Америки

От
Алексей Шмидт
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Опубликованы первые фото нового Renault Duster для Южной Америки

Компания Renault расширит список стран, на которых продается кроссовер Duster. В скором времени автомобиль выйдет в продажу в Южной Америке, о чем свидетельствуют фотографии «бразильской» версии «Дастера», выложенные в Сеть пресс-службой «Рено».

Судя по снимкам, заокеанский кроссовер построен на платформе европейского Dacia Duster. Автомобили имеют одинаковый дизайн передней части кузова и интерьера.

Из новшеств в «Дастере» для Южной Америки можно отметить наличие слегка модернизированного переднего бампера со встроенными дополнительными противотуманками, а в салоне кроссовера появится такой же дисплей мультимедийной системы, который дебютировал на новом Renault Arkana.

Опубликованы первые фото нового Renault Duster для Южной Америки

Моторная линейка южноамериканских «Дастеров» пока не объявлена. По слухам, на первых порах кроссовер получит только 1,6-литровый «атмосферник», работающий в паре с «механикой» или вариатором. 

Дебют нового Renault Duster в Бразилии состоится уже в марте этого года. Не исключено, что в будущем такая версия кроссовера доберется и до России.

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