Опубликованы первые фото нового Hyundai i20

Фото: Hyundai

Компания Hyundai опубликовала на своих страницах в соцсетях первые официальные изображения нового поколения хэтчбека i20. Презентация новинки состоится уже 3 марта на автосалоне в Женеве (Geneva Motor Show-2020).

Судя по выложенным в Сеть снимкам, новый компактный хэтчбек Hyundai i20 получит дизайн в новом фирменном стиле марки «чувственная спортивность» – Sensuous Sportiness. Автомобиль оснастят «каскадной» радиаторной решеткой, светодиодной головной оптикой заостренной формы и габаритным передним бампером. Задние фонари получили соединяющие их между собой светящуюся горизонтальную планку.

Интерьер хэтчбека пока держится в секрете, но предполагается, что во внутреннем убранстве нового i20 появится виртуальная «приборка», объединенная с сенсорным дисплеем мультимедийной системы.

Спустя некоторое время после дебюта новой генерации Hyundai i20 корейцы обещают представить «заряженную» версию этой модели с приставкой N. Приводить в движение такой вариант хэтчбека, по слухам, будет 1,6-литровый бензиновый турбомотор T-GDI на 204 лошадиные силы.