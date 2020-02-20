Официально представлен обновлённый Honda Civic Type R

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Компания Honda опубликовала в сети информацию про обновлённую модификацию автомобиля Civic Type R. Как оказалось, нововведения коснулись и технических характеристик авто.

Форма переднего бампера была изменена для того, чтобы улучшились показатели аэродинамики. Помимо этого, он призван сократить спереди прижимную силу. Для улучшения системы торможения было решено установить двухкомпонентные тормозные диски, которые не деформируются даже из-за сильного перегрева.

Жёсткость передних подвесок выросла на 10 процентов. Кроме того, была значительно модернизирована работа амортизаторов адаптивного типа. Под капотом будет работать двухлитровый турбированный мотор, который актуален и для текущей версии. Напомним, что мощность силовой установки доходит до 320 лошадиных сил. Двигатель сочетается с коробкой механического типа на 6 ступеней.