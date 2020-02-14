Очередь на новый Suzuki Jimny достигла десяти месяцев

Фото: Suzuki

Нехватку автомобилей нового поколения компактного внедорожника Suzuki Jimny испытывают не только российские дилеры, но и дилеры в родной для марки Японии. Местные автосалоны сообщают о том, что высокий спрос на новый «Джимни» вызвал длинные очереди на этот автомобиль. Сейчас среднее время ожидания нового Jimny в Японии составляет десять месяцев.

В минувшем, 2019 году, на внутреннем рынке Suzuki ежемесячно продавала в среднем по 3 тысячи 425 внедорожников Jimny, что в два раза выше, чем предполагалось. Наибольший спрос пришелся на версию с «младшим» 660-кубовым двигателем и «автоматом», а в цветовой палитре японцы чаще всего выбирали машины с кузовами белого, голубовато-черного, серебристого и желто-зеленого цветов.

Высокий спрос на новый Jimny на японском рынке вполне обоснован. За внедорожник просят от 1 миллиона 485 тысяч иен, что при пересчете на российскую валюту составляет всего 860 тысяч рублей. Для сравнения, в России стоимость «Джимни» в новом поколении практически в два раза выше – от 1 миллиона 439 тысяч рублей.