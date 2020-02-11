Обновленный Volkswagen Tiguan выкатили на тесты

Фото: CarsCoops

Компания Volkswagen выкатила на тестовые испытания обновленный Tiguan. Автомобиль засветился на заснеженных дорогах Швеции в ходе рекламной съемки.

На первый взгляд внешность нового «Тигуан» полностью открыта, но это не так. Кузов тестового прототипа скрыт хитрой маскировочной полупрозрачной пленкой. Благодаря этому камуфляжу тестовый Tiguan практически не отличается от актуального, дореформенного кроссовера.

Тем не менее, если присмотреться, то можно обратить внимание на вытянутые сверху светодиодные фары, решетку радиатора другой формы и бампер с увеличенными воздухозаборниками, а также шильдики с новыми логотипами Volkswagen.

Дизайн кормы «паркетника» практически не изменился – появился новый слегка модернизированный бампер и фонари с другой светодиодной структурой.

Информации о моторной линейке нового Volkswagen Tiguan пока нет. По слухам, в гамму двигателей кроссовера войдут не только бензиновые и дизельные агрегаты, но и несколько «мягких» гибридов eTSI.

Когда состоится официальная презентация кроссовера – неизвестно. Не исключено, что новый Tiguan покажут на автосалоне в Женеве в марте вместе с «заряженным» Tiguan R.