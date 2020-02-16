Обновленный кроссовер Honda XR-V вышел в продажу

Фото: Honda

Компания Honda начала продажи в Китае обновленного кроссовера XR-V. Первые «товарные» автомобили уже добрались до дилеров марки в «Поднебесной». Кроссовер доступен для местных покупателей в семи комплектациях.

Напомним, что в техническом плане модели XR-V и европейский HR-V являются практически одинаковыми. Кроме того, в Китае также продается еще один аналог этого «паркетника» – Honda Vezel.

В рамках рестайлинга новинка обзавелась дизайном, выполненном в стиле глобального собрата HR-V. Кроссовер получил модернизированную радиаторную решетку, другие бамперы, раздвоенные патрубки «выхлопа» и новую головную оптику.

В список оснащения обновленного XR-V вошли: адаптивный круиз-контроль, система экстренного автоматического торможения, а также ряд других помощников водителю.

В линейку двигателей войдут 1,5-литровый турбомотор на 177 лошадиных сил и 1,5-литровый «атмосферник» на 131 «скакунов». Связку обоим составят 6-ступенчатая «механика» или вариатор CVT. Привод – только передний, но у дореформенной версии была возможность выбора полного привода.

Стоимость обновленного Honda XR-V стартует с отметки в 127 тысяч 900 юаней или 1 миллион 165 тысяч рублей по текущему курсу.