Обновленный Hyundai Santa Fe вновь замечен на тестах

Фото: Motor1

Компания Hyundai продолжает обкатку обновленной версии своего среднеразмерного кроссовера Santa Fe. Накануне в Сети появились очередные фотографии с тестов этой модели, опубликованные американским порталом «Motor1».

На снимках новый Santa Fe облачен в плотный камуфляж, что не позволяет полноценно рассмотреть дизайн кроссовера, пережившего обновление.

Тем не менее, уже сейчас можно отметить, что новый «Санта Фе» получит увеличенную решетку радиатора и раздвоенную головную оптику. Изменению, судя по количеству камуфляжа, подвергнутся и задние фонари с задним бампером, но перемены не будут носить глобальный характер.

В моторную линейку с обновленного Hyundai Santa Fe войдут новые гибридные силовые установки, которые расширят текущую гамму, состоящую из 2-, 2,4- и 3,5-литровых агрегатов.