Обновленный Changan CS75 FL появится в России в феврале

Фото: Changan

Китайская автомобильная марка Changan анонсировала выход в продажу в России обновленного кроссовера CS75 FL. Новинка доберется до дилеров уже феврале.

От предшественника рестайлинговый китайский «паркетник» будет отличаться более агрессивной решеткой радиатора, легкосплавными «колесами» размером 18-дюймов, а также новой светодиодной оптикой.

В интерьере кроссовера появится сенсорный 10,25-дюймовый дисплей, восемь динамиков, 2-зонный «климат» и многое другое.

Под капот нового CS75 FL установят 1,8-литровый безальтернативный двигатель на 150 лошадиных сил, работающий в паре с 6-скоростным «автоматом» фирмы Aisin. Приобрести кроссовер можно будет как в переднеприводном, так и полноприводном исполнении.

Цены и комплектации нового кроссовера Changan CS75 FL объявят ближе к старту его продаж в стране.