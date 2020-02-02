Новые минивэн и кроссовер GAC добрались до Москвы

Фото: Китайские автомобили

Компания GAC привезла в Россию первые экземпляры своего нового минивэна и кроссовера – GN8 и GS5 соответственно. Обе новинки накануне были сфотографированы в одном из дилерских центров китайской марки в Москве, пишет портал «Китайские автомобили».

Напомним, что официально минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 не продаются в России. Автомобили, заснятые в Москве, прибыли в дилерский центр «Автолайт» из Екатеринбурга своим ходом, преодолев почти 1500 км. По приезду машины прошли техническое обслуживание, включающее замену моторного масла и фильтров.

Вместе с новыми моделями в тестовом пробеге принимал участие и новый флагманский кроссовер GAC – GS8, уже доступный для покупки в России. Вседорожник комплектуется 2-литровым мотором и 7-диапазонной автоматической трансмиссией. Стоимость кроссовера составляет от 1 миллиона 898 тысяч рублей.

Что касается нового минивэна GN8 и кроссовера GS5, то их продажи на российском авторынке должны стартовать в течение этого года.