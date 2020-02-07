Новую Dacia Sandero сфотографировали на зимних тестах

Фото: Autocar

Журналисты британского автомобильного портала «Autocar» опубликовали шпионские фотографии нового поколения хэтчбека Dacia Sandero. Новинка была заснята во время обкатки на заснеженных дорогах Европы.

В 2018 году модель Sandero достигла рекордного показателя продаж в линейке Dacia на европейском авторынке, поэтому с обновлением этой успешной модели не торопились, но накануне стало известно, что новый «хэтч» может дебютировать уже в 2021-м. Судя по выложенным снимкам, данная информация близка к истине.

Несмотря на то, что кузов прототипа все ещё скрыт плотным слоем камуфляжа, в экстерьере нового «Сандеро» уже можно заметить некоторые новые детали. Хэтчбек получит новые передний бампер и капот, а также переработанный дизайн кормы.

Техническая сторона автомобиля пока держится в секрете. С учетом планов альянса Renault-Nissan по переводу 80% своих моделей на новую модульную платформу CMF, однако пока неизвестно, будет ли у этой архитектуры версия для бюджетных моделей. Одно можно сказать точно, в случае переезда на новую, более современную «тележку», сохранить нынешние доступные цены на Sandero будет непросто.