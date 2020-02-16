Новому Ford Focus RS придётся стать гибридом

Фото: X-Tomi Design

Компания Ford отложила премьеру своего нового высокопроизводительного хэтчбека Focus RS. Причина – ужесточение экологических норм в Европе.

Как сообщают журналисты британского Autocar со ссылкой на собственные источники внутри «Форд», дебют новой генерации Focus RS теперь состоится не раньше, чем через несколько лет.

При этом «хот-хэтч» планировалось показать уже в этом году, но во время финальной стадии разработки автомобиля инженеры выяснили, что уровня электрификации этой модели будет недостаточно для того, чтобы соответствовать новым экологическим нормам в ЕС.

Напомним, что новый Focus RS должен был стать умеренным гибридом с электрическим стартер-генератором.

Теперь же, судя по всему, эту модель может ждать только одна участь – превращение в полноценный гибридный автомобиль. В качестве силовой установки для него может выступить 2,5-литровый ДВС, работающий в паре с электромотором. Суммарная отдача такой связки составит более 400 лошадиных сил.