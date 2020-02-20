Новая Toyota GR86 дебютирует в июле 2021 года

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Новая Toyota GR86 дебютирует в июле 2021 года
Фото: Toyota

Компания Toyota определилась с датой официального дебюта созданного с нуля спортивного автомобиля GR86, созданного при участии инженеров Subaru. Вторая генерация спорткара, ранее известного под индексом GT86, должна дебютировать в июле 2021 года. 

Подтвержденной технической информации о новинке пока нет, но ожидается, что 2-литровый оппозитный двигатель FA20 в этой модели будет заменен на двигатель того же производителя – Subaru.

Им окажется 2,4-литровый агрегат FA24, лишившийся принудительной индукции турбокомпрессора с двойной спиралью. Отдача нового мотора для GR 86 должна составить более 260 лошадиных сил. Привод нового GR86 будет задним.

Остальные технические подробности относительно грядущей смены генераций модели GT86 пока неизвестны. 

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