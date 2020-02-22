Новая Mazda6 появится не раньше 2022 года

Фото: Mazda

Компания Mazda не планирует выпускать новую генерацию своего премиального седана Mazda6 раньше 2022 года. Согласно информации, опубликованной японским изданием Nikkei Asian Review, «маздовцы» собираются дождаться появления новой платформы для крупных автомобилей, которую они разрабатывают в связке с Toyota.

Помимо новой Mazda6 новую «тележку» получит полноразмерный кроссовер CX-9 и купе класса «gran turismo», если второму проекту будет дан «зеленый свет».

Предполагается, что новая архитектура определенно получит возможность установки не только гибридных силовых агрегатов, но и полностью электрических двигателей. Эту же платформу Toyota применит для будущих моделей Lexus.

Ближайшей новинкой от Mazda должен стать электрический кроссовер MX-30, оснащенный передним приводом и силовым агрегатом, выдающим 141 лошадиную силу. Запас хода этого электрического «паркетника» составит до 200 километров. В продажу в Японии и Европе кроссовер поступит в 2021 году.