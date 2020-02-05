Новая Lada Granta дебютирует в следующем году

Lada Granta. Фото: Lada

Компания «АвтоВАЗ» продолжает работы над абсолютно новой «Грантой», которая должна получить другой дизайн, более выдержанный в «икс-стилистике» Стива Маттина, чем сейчас.

Самая бюджетная модель в линейке Lada сменит платформу, переехав на «тележку» B0/Global Access. Фактически это сделает будущую «Гранту» родственницей новой генерации Lada 4×4, которая также будет переведена на архитектуру альянса Renault-Nissan.

Таким образом, в модельном ряду «АвтоВАЗа» останется только одна модель с «вазовскими» корнями – Vesta, которая несмотря на использование многих узлов и агрегатов Renault все-таки является собственным продуктом завода в Тольятти, пишет “За Рулем”.