Nissan останавливает заводы по всему миру

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Компания столкнулась с серьёзной нехваткой комплектующих, которые ранее поставлялись из Поднебесной.

Представители бренда пока не приняли решение по поводу запуска режима простоя, однако, не исключают, что если ситуация не изменится в лучшую сторону, то компании ничего не останется, как временно заморозить работу абсолютно всех заводов, включая отечественную производственную площадку. Запасы комплектующих, которые ранее поставляли из Китая, подходят к концу. При этом, наладить сообщение с Поднебесной пока невозможно из-за коронавируса. Тем более, что фирма закупала детали в провинции Хубэй, а именно там был зафиксирован очаг заражения.

Отметим, что японская компания пользуется широким перечнем комплектующих китайского производства, включая тормозные диски, датчики климатических систем и многое другое. Уже на выходных несколько сборочных площадок на японском заводе прекратят свою работу. На очереди заводы в Малайзии, Америке, Англии, Мексике, Испании и России.