Nissan Frontier получил новый мотор

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Несмотря на ожидания экспертов, новый автомобиль сохранил свой привычный внешний вид. Нововведения коснулись лишь технических характеристик.

Представители японской компании Nissan решили не проводить полноценный рестайлинг модели Frontier. Обновления коснулись лишь трансмиссии и силового агрегата. Так, автомобиль оснащается мотором на 3.8 литра, который имеет мощность в 301 лошадиную силу. Производитель рассказал, что двигатель удалось форсировать до такого показателя за счёт использования новых деталей. Агрегат сочетается с коробкой автоматического типа на 9 ступеней.

Отметим, что прежде автомобиль Nissan Frontier комплектовался четырёхлитровым мотором с мощностью в 252 лошадиные силы. Тогда с ним сочеталась трансмиссия на 5 ступеней автоматического типа. В новой версии авто не получит механическую коробку передач.