Названы самые угоняемые автомобили в России

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Аналитики страховой компании «Согласие» назвали список марок, автомобили которых угоняли в России в 2019 году чаще остальных.

В четверку лидеров этого антирейтинга вошли компании: Toyota, Hyundai, Kia и Lexus. На долю этих трех марок за прошедший год пришлось около 61% всех хищений автомобилей в России.

Самыми угоняемыми за 2019 год названы автомобили марки Toyota – 22% всех хищений. Расположившиеся на второй строчке автомобили Hyundai угоняли в России за прошлый год чуть реже – в 19% случаев.

ТОП-3 между собой разделили Kia и Lexus с результатом в 10 процентов угонов.