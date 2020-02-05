Названы самые популярные автомобили Suzuki в России

Фото: Suzuki

Компания Suzuki отчиталась о росте продаж на российском авторынке. Как стало известно Daily-Motor.Ru, по итогам января 2020 года объем реализации автомобилей японской марки в РФ вырос до 521 автомобиля, что на 228% выше, чем было зафиксировано годом ранее.

Самой популярной моделью в линейке «Сузуки» в России остается кроссовер Vitara – 341 проданный автомобиль за первый месяц 2020 года (+234%). На второй строчке по объему продаж расположилась модель SX4 – 132 реализованных автомобиля.

Компактных внедорожников Suzuki Jimny, переживших в прошлом году смену генерации, за январь 2020 года было продано 46 единиц (+119%).