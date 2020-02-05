Названы самые ожидаемые автоновинки 2020 года

Новый, 2020 год, готовит для российских автолюбителей множество интересных новинок, но, согласно опросу, проведенному порталом «Авто.ру», больше остальных россиян интересуют новинки марки Kia. Предлагаем вашему вниманию самые ожидаемые автомобильные новинки в России на 2020 год.
Возглавляет ТОП-5 самых ожидаемых автоновинок РФ компактный кроссовер Kia Seltos, продажи которого стартуют уже 2 марта. Стоимость автомобиля уже объявлена от 1 миллиона 99 тысяч 900 рублей до 1 миллиона 999 тысяч 900 рублей.
На второй строчке в этом рейтинге расположилась новая генерация Kia Optima. В новом поколении корейский седан D-класса обзавелся полностью новым дизайном и обновленной моторной гаммой, где в «топовой» версии предложен 2,5-литровый турбированный агрегат на 290 лошадиных сил, работающий в паре с 8-скоростным «роботом» и полным приводом.
Тройку самых ожидаемых автоновинок этого года замыкает новая Skoda Octavia, ставшая крупнее и вместительнее, попутно получив несколько «люксовых» опций, таких как массаж и вентиляция передних сидений, проекционный дисплей. В продажу в РФ новая «Октавиа» выйдет в четвертом квартале.
ТОП-5 замыкает новый 8-местный кроссовер Kia Telluride и роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS. Точные даты их выхода в продажу пока не объявлены, но известно, что они также появятся на рынке в этом году.