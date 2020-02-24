Названы самые ликвидные автомобили в России

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Показатель остаточной стоимости на вторичном авторынке для многих россиян является одним из ключевых при выборе того или иного автомобиля. Аналитики проекта «Правильная цена» и портала «Автостат-Инфо» назвали самые ликвидные модели автомобилей в России по итогам 2019 года.

Согласно результатам проведенного исследования, в массовом сегменте самым выгодным для перепродажи спустя три года эксплуатации оказался корейский кроссовер Kia Soul с остаточной стоимостью в 89,79% от первоначального прайса. В малом классе лидером оказался Hyundai Solaris (87%).

В гольф-классе победа досталась Toyota Corolla – 83,2%, а в среднем и премиальном классах такими автомобилями стали Audi A4 Allroad (77,3%) и хэтчбек Volvo V40 Cross Country – 76% соответственно.