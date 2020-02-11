Названы новинки для России от BMW

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Баварский автомобильный гигант BMW огласил список новых моделей, которые в ближайшее время появятся в продаже на российском авторынке.

Как сообщает пресс-служба немецкой марки, до конца февраля на заводе «Автотор» в Калининграде стартует производство базовой комплектации кроссовера X5 xDrive25d Business. Эти автомобили получат под капот дизельный двигатель на 231 лошадиную силу при 450 Нм вращающего момента.

С места до первой «сотни» стартовая версия X5 будет разгоняться за 7,5-секунды. Стоимость кроссовера составит от 4 миллионов 590 тысяч рублей. Напомним, что сейчас в России самой доступной модификацией модели X5 является версия xDrive30d по цене от 4 миллионов 900 тысяч рублей.

Кроме того, в РФ уже стартовал прием заказов на гибридные X5 и X6 (xDrive40d). Автомобили оснащаются гибридными силовыми установками на базе 3-литрового «дизеля». Цена такой модификации модели X5 составляет от 5 миллионов 310 тысяч рублей, а X6 – от 6 миллионов 150 тысяч рублей.

Чуть позже на рынок выйдет максимальная версия флагманского кроссовера X7 с индексом M50i. Автомобиль оснащается 4,4-литровым битурбированным V8, выдающим 530 лошадиных сил при 750 Нм. Стоимость уже известна – от 8 миллионов 620 тысяч рублей.

Среди других новинок для России также названа спецверсия «заряженного» седана M5 и лимитированное спортивное купе M2 CS.