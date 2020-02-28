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При приобретении подержанного автомобиля основными критериями для среднестатистического россиянина являются его состояние, надежность, ликвидность, комплектация и другие. Основываясь на этих показателях, а также руководствуясь статистикой, эксперты журнала «За рулем» назвали автомобили, продажа которых может оказаться проблемой для их нынешнего владельца.

Эксперты отмечают, что у целевой аудитории каждой модели существуют собственные предпочтения. Так, например, кроссоверы Suzuki Grand Vitara значительно быстрее и лучше продаются с АКПП, нежели с «механикой».

Непросто продать в России и люксовые автомобили с пробегом, поскольку категория их покупателей предпочитают покупать такие машины новыми. По этой причине даже в Москве подолгу новых владельцев не могут найти автомобили Mercedes-Benz GL-Class и подобные.

Не самая простая процедура продажи ожидает и владельцев кроссоверов Nissan Qashqai, оснащенных 1,2-литровым турбированным двигателем и бесступенчатым вариатором. Причина банально проста – скепсис россиян относительно надежности таких трансмиссий, особенно не обладая информацией, в каких режимах до этого эксплуатировался автомобиль. Аналогичная ситуация тормозит продажи на вторичке и Volkswagen Tiguan с 1,4-литровым агрегатом TSI и роботом DSG, а также автомобилей Ford Fiesta и Ford Focus c роботизированной коробкой PowerShift.

Порой негативный имидж затрагивает двигатели. Из-за него, например, оказывается непросто продать б/у-шные автомобили BMW X6 с 4,4-литровым битурбированным мотором N63 и седан Volvo S80 c его линейкой двигателей, рабочий объем которых составляет от 3 до 4,4 литров.

Личные предпочтения играют роль и в ситуации с продажей соплатформенных моделей, некоторые из которых оказываются более ликвидными, чем их аналоги. К примеру, Mitsubishi ASX пользуется на “вторичке” лучшим спросом, чем Peugeot 4008, а между Nissan Terrano и Renault Duster большинство останавливает свой выбор на втором “Дастере”.

Ничего хорошего не ожидает и владельцев редких и специфичных моделей, обслуживание и ремонт которых может встать их будущим владельцам в копеечку. К ним можно отнести машины малоизвестных марок, таких как DS и Genesis.