Mercedes C-Class показали на тестах

Фото: Motor1.com

Новый автомобиль Mercedes C-Class был сфотографирован во время прохождения тестовых испытаний. Источником снимков является сам производитель.

Несмотря на то, что автомобиль покрыт плотным слоем камуфляжной плёнки, можно сразу увидеть, что машина получила обновлённый бампер, а также усовершенствованную головную оптику. Помимо этого, установлены явно переработанные задние фонари. Невооружённым глазом видно, что автомобиль получил увеличенный дорожный просвет.

Что касается силовых характеристик, то новинка получит стандартный двигатель, который сочетается с коробкой автомат и системой переднего привода. Но, ходят слухи, что топовая версия Mercedes C-Class получит полный привод.

В базовое оснащение будет водить куда больше опций, чем ранее. В частности, будет установлено несколько важных ассистентов для водителя, благодаря чему уровень комфорта и безопасности водителя и пассажиров будет увеличен. Сколько будет стоить автомобиль – пока не сообщается.