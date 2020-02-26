Mercedes-AMG GLA 45 получил рекордный турбомотор

Фото: Mercedes-AMG Источник: Мотор

Представители немецкой компании решили раскрыть информацию про свой новый кроссовер.

Как оказалось, новинка получит двухлитровый мотор с мощностью в 387 лошадиных сил. Версия с приставкой «S» будет иметь отдачу на 34 лошадиные силы больше. До первой сотни авто сможет разогнаться за 4.4 секунды, тогда как максимальный показатель скорости составляет 270 километров в час. Комплектует силовую установку роботизированная коробка передач на 8 ступеней, а также система полного привода.

Внешне паркетник отличается от предыдущего автомобиля оригинальной формой бамперов, новой конфигурацией выхлопной системы, которая теперь имеет сдвоенные патрубки, а также оформлением диффузора. Машину комплектуют колёсные диски на 21 дюйм. Чтобы подчеркнуть принадлежность к спортивному стилю, производитель предлагает опционально выбрать суппорты красного цвета.

Напомним, что официальная презентация Mercedes-AMG GLA 4 состоится в рамках Женевского автосалона. Машина должна выйти на российский рынок, но цены пока не раскрываются.