Maserati выпустит новый кроссовер в 2020 году

Фото: Maserati

Итальянская автомобильная компания Maserati рассказала о планах по выводу в продажу в текущем году своего нового кроссовера, который станет вторым по счету представителем SUV-сегмента в линейке марки.

По предварительной информации, предсерийные образцы нового «вседорожника» от «Мазерати» сойдут с конвейера в конце 2020 года. Серийное производство новинки стартует в 2021 году.

Информации о новом кроссовере Maserati пока практически нет. Известно лишь, что он расположится в гамме моделей итальянского бренда на ступень ниже автомобиля Levante.

Официальный дебют нового кроссовера «Мазерати» состоится весной этого года – ориентировочно в мае. Характеристики автомобиля держатся в секрете, но предполагается, что кроссовер определенно будет каким-то образом электрифицирован. Не исключен вариант и с полноценным электрокаром.