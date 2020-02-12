Китайского «клона» Jeep Wrangler оснастили мотором от Haval F7

Фото: Autohome

Компания Beijing готовит к выводу на родной для нее китайский авторынок обновленную версию своего внедорожника BJ40 Plus. Автомобиль по своему дизайну сильно напоминает американский Jeep Wrangler, поэтому уже успел получить звание дешевого «клона» этой модели.

В рамках рестайлинга китайский SUV получил эффектный внедорожный обвес, увеличенные колесные арки, светодиодную оптику и увеличенный дисплей мультимедийной системы, поддерживающей голосовые команды.

Но, пожалуй, самым существенным изменением в техническом оснащении Beijing BJ40 Plus можно назвать появление нового турбированного двигателя на 230 лошадиных сил, известного по кроссоверу Haval F7 (в России он выдает 190 л.с.). Новый мотор работает в связке с 8-скоростным «автоматом» фирмы ZF. Привод – полный.

В арсенал систем безопасности нового BJ40 Plus вошли: адаптивный «круиз», системы мониторинга полосы движения, система автоматического торможения и ряд других.

Стоимость самой доступной версии «клона» Jeep Wrangler в КНР стартует от 159 тысяч 800 юаней или 1 миллиона 460 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию придется заплатить 204 тысячи 900 юаней или 1 миллион 870 тысяч рублей по текущему курсу.