Китайский аналог новой Toyota RAV4 начнут продавать с 28 февраля

Toyota Wildlander. Фото: BitAuto

Компания Toyota определилась с датой старта приема заказов на свой новый кроссовер Wildlander для китайского рынка, представляющий перелицованную версию пятого поколения Toyota RAV4, продающегося в России.

Как сообщает местный портал «BitAuto», начало приема предварительных заявок на приобретение этого кроссовера в «Поднебесной» будет дано 28 февраля. Первые товарные автомобили доберутся до своих покупателей 17 апреля.

Кроссовер Toyota Wildlander длиннее пятой генерации RAV4 на 65 мм. Приводит в движение автомобиль 2-литровый бензиновый агрегат на 171 лошадиную силу или 222-сильная гибридная силовая установка, состоящая из 2,5-литрового «атмосферника» и электромотора. В качестве трансмиссий предложен безальтернативный бесступенчатый вариатор. Привод может быть как передним, так и полным.

В арсенал нового китайского кроссовера входят: камеры кругового видеообзора, интеллектуальный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, система удержания полосы движения и система предотвращения столкновений.

Предварительная стоимость Toyota Wildlander в КНР стартует с отметки в 169 тысяч 900 юаней или 1 миллион 557 тысяч рублей. Напомним, в России за кроссовер RAV4 пятого поколения просят от 1 миллиона 756 тысяч рублей.