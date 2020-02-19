Jaguar Land Rover презентовал свой новый беспилотный проект

Фото: Jaguar

Представители компании Jaguar Land Rover презентовали проект новой беспилотной электрифицированной платформы, на базе которой будут выпускаться автомобили в любых конфигурациях. Отметим, что фирме параллельно удалось получить официальное разрешение у британских властей на испытание беспилотников на дорогах страны.

Проект носит название Vector. Электрические двигатели не были интегрированы в колёса, как ожидалось ранее, однако, несмотря на это, они не занимают много места. За счёт этого удастся выпускать автомобили в любой конфигурации и с любыми типами кузова.

Отметим, что для демонстрации Vector был выбран беспилотный вэн со сдвижными дверями, выполненный в современном стиле. Кресла в салоне могут вращаться вокруг своей оси, чтобы пассажиры могли сами выбирать, в каком направлении им удобнее сидеть.