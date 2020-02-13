J.D.Power: самые надежные автомобили в мире делают «корейцы»

Фото: Genesis

Американская компания J.D.Power, известная своими ежегодными исследованиями в сфере автомобильной промышленности, опубликовала список самых надежных автомобильных марок по итогам 2019 года. Судя по выводам аналитиков, в сегменте трехлетних машин «японцы» больше не лидеры.

При формировании своего рейтинга эксперты в показателе «надежности» учитывали количество технических проблем, с которыми столкнулись владельцы автомобилей 2017 года выпуска в течение последних 12 месяцев.

Первая строчка в списке самых надежных автомобилей в итоге досталась корейскому премиальному бренду Genesis. На второй позиции расположился японский Lexus, а тройку замкнул американский Buick, принадлежащий концерну General Motors. ТОП-5 замкнули Porsche и Toyota.

В списке аутсайдеров оказались: Land Rover, Chrysler, Jaguar, Volvo и GMC. При этом марки: Mazda, Ford, Cadillac, Volkswagen и Lincoln смогли существенно улучшить свои позиции в этом рейтинге по сравнению с 2018-м годом.