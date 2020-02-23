Что будет, если «Весту» скрестить с Audi. Фото

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Неизвестный художник выложил в Сеть собственное видение того, как могла бы выглядеть отечественная Lada Vesta, выполненная в кузове «а-ля Ауди».

Ждать появления такой «Весты» определенно не стоит, учитывая, что автор рендера вряд-ли имеет какое-то отношение к «АвтоВАЗу». Кроме того, с такими параметрами Vesta рисковала бы стать слишком дорогой.

Тем не менее, задумка выглядит очень интересной. Автомобиль получил рельефные колесные арки и другие линии кузова, в которые органично вписалась фирменная X-образная решетка радиатора, объединенная с фарами.

Напомним, что сейчас стоимость автомобиля Lada Vesta в модификации Sport составляет от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Данная модель стала самой дорогой за всю историю бренда Lada.