Bentley собирается выпустить двухместный автомобиль Bacalar

Фото: Bentley

Официальная презентация премиального автомобиля состоится уже в начале марта в рамках Женевского автосалона.

Пока что очень мало подробностей про машину. Известно, что в основе будет положено шасси Continental GT. Интерьер авто будет выдержан в тёмных тонах, а некой игривости добавляют ярко-жёлтые акценты. К слову, в комплект с автомобилем будут идти два чемодана с таким же кислотным оттенком.

Сообщается, что двухместный Bacalar станет самым дорогим во всей линейке компании. Тираж первой партии составит 12 экземпляров. Стоимость автомобиля составит примерно 122 миллиона рублей. Но, фирма не исключает, что если интерес потенциальных покупателей будет высок, с конвейера может сойти и вторая партия авто.