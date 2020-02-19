«АвтоВАЗ» рассказал, кому нужна Lada за миллион рублей

Фото: Lada

В 2019 году в продажу в России вышел «заряженный» седан Lada Vesta Sport, ставший в итоге самой дорогой моделью в истории бренда «Лада». В очередном выпуске передачи «В самом деле» представитель пресс-службы российской марки Стас Березий рассказал, почему Vesta Sport оказалась такой дорогой. Напомним, что стоимость этой модели перевалил отметку в 1 миллион рублей.

По словам ведущего, стоимость обычной версии «Весты» сейчас составляет от 630 тысяч рублей до 940 тысяч рублей, а средняя цена нового легкового автомобиля в России равна 1 миллиону 400 тысячам рублей. Поэтому по цене Vesta Sport еще не добралась даже до среднего уровня.

Стоимость автомобиля, начинающаяся от 1 миллиона 49 тысяч 900 рублей, заканчиваясь на отметке в 1 миллион 78 тысяч 900 рублей обусловлена специфичностью модели, которая первой в линейке «АвтоВАЗа» получила 145-сильный мотор и прямоточный выхлоп. Кроме того, Березий отметил, что в отличии от обычной Lada Vesta автомобиль Vesta Sport получил более двухсот новых деталей.

«К сожалению, к такому наша общественность не готова, поэтому не будем её осуждать», – резюмировал ведущий.

Напомним, что седан Lada Vesta Sport комплектуется 1,8-литровый форсированным силовым агрегатом на 145 лошадиных сил, связку которому составляет 5-ступенчатая МКПП. Производством автомобиля занимается спортивное подразделение «АвтоВАЗа» – Lada Sport.