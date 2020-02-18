Автосалона в Пекине не будет

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В сети была опубликована информация о том, что ожидаемый апрельский автосалон в Пекине официально отменён.

Представители пекинской международной автомобильной выставки сообщили о том, что вынуждены были отложить проведение автосалона на неопределённый срок из-за разбушевавшегося в стране коронавируса. Это решение было принято исключительно в целях безопасности здоровья посетителей и участников мероприятия.

Напомним, что выставка должна была проходить в течение 9 дней, начиная с 21 апреля 2020 года. Для международного рынка мероприятие является одним из самых важных отраслевых событий в мире. Именно туда привозили самые главные новинки.

Справедливости ради, стоит отметить, что коронавирус наносит достаточно большой ущерб именно китайской автомобильной промышленности. И дело не только касается внутреннего рынка. Учитывая то, что китайские заводы расположены в разных странах мира и не могут вовремя получать запчасти из Поднебесной, конвейеры на многих предприятиях полностью останавливаются. Каждый день простоя приносит многомиллионные убытки. Только по предварительным данным коронавирус может сократить производство автомобилей в среднем на 1 миллион экземпляров за год.