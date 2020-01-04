Заднеприводный Lamborghini Huracan Evo впервые показали на фото

Компания Lamborghini выложила в Сеть первое фото заднеприводной версии своего суперкара Huracan Evo с приставкой RWD. Снимок новинки был отправлен владельцам через приложение Unica, являющееся эксклюзивным для владельцев автомобилей этой итальянской марки.

Суперкар оснащен атмосферным двигателем V10, выдающим 610 лошадиных сил при 560 Нм крутящего момента, связку которому составляет 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением. Привод – задний.

По словам руководителя Lamborghini Стефано Доменикали, заднеприводная трансмиссия позволит покупателям Lamborghini Huracan Evo RWD в полной мере прочувствовать «нефильтрованную обратную связь и получить более захватывающие эмоции», чем полноприводная версия. Кроме того, заднеприводная модификация окажется на 33 кг легче, чем полноприводная, хотя прибавки в динамике ей это не даст.

С места до первой «сотни» суперкар будет способен разгоняться всего за 3,3-секунды (полноприводная делает это за 2,9-секунды). Максимальная скорость Huracan Evo RWD составит 325 км/ч.

Выпускать новинку начнут весной этого года.