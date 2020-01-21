Восьмиместный кроссовер Hyundai стал еще ближе к России

Компания Hyundai подала заявку на регистрацию товарного знака для своего нового большого кроссовера Palisade. Данная информация подтверждается появлением данных об этом в базе Федерального института промышленной собственной (ФИПС). Таким образом, новый восьмиместный кроссовер Hyundai будет продаваться в России под таким же названием, что и на других рынках – Palisade.

Ранее представители российского офиса Hyundai сообщили предварительную дату появления большого кроссовера Palisade в РФ. Автомобиль должен добраться до дилеров во второй половине 2020 года. Технические характеристики, комплектации и цены на новинку – пока не объявлены.

Напомним, что официальный дебют Hyundai Palisade состоялся в ноябре 2018 года в Лос-Анджелесе. Длина кроссовера составляет 4981 мм, ширина равна 1976 мм, высота – 1750 мм, а размер колесной базы – 2900 мм.

На рынке США, где эта модель уже продается, в моторной линейке значится только один двигатель – 3,8-литровый бензиновый агрегат V6, выдающий 295 лошадиных сил. Мотору положена только 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Стоимость автомобиля начинается от 31 тысячи 550 долларов или 1 миллион 952 тысячи рублей по текущему курсу.