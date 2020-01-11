Volkswagen выведет в продажу в РФ новый бюджетный кроссовер

Компания Volkswagen намеривается начать продажи в России своего нового бюджетного кроссовера, который расположится на ступень ниже модели Tiguan, и, следовательно, будет дешевле этого «паркетника». Сборкой новинки, которая известна в Европе и Китае под названиями Tarek и Tharu, займется предприятие «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде в 2020 году.

Предполагается, что предсерийный выпуск кроссовера стартует в середине 2020 года, а массовое производство будет налажено ближе к концу года. Первые «товарные» автомобили должны добраться до дилеров в начале 2021 года. Информации о том, как в России будет называться этот кроссовер, пока нет, как и о его техническом оснащении.

В Китае данная модель продается с двумя бензиновыми моторами на 1,4- и 2-литра, выдающими 150 и 186 лошадиных сил. Связку им составляет безальтернативная роботизированная трансмиссия DSG. Привод может быть как передним, так и полным в зависимости от комплектации.