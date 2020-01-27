Volkswagen хочет обогнать компанию Tesla

Фото: Автоцентр

Представители компании Volkswagen сообщили о том, что их бренд стремится перегнать американскую фирму Tesla на определённом этапе своего развития.

Стоит отметить, что это заявил лично топ-менеджер компании. Он отметил, что их концерн обязан приложить максимум усилий для того, чтоб обойти американских коллег в сегменте производства и разработки электрифицированных машин. При этом, он отметил, что это абсолютно честная и открытая гонка и каждый сможет показать то, на что он способен.

Отметим, что Герберт Дисс, являющийся руководителем немецкой компании, неоднократно говорил о том, что в скором времени эра традиционных автомобилей с ДВС подойдёт к концу. Хотя, эксперты убеждены, что немцам будет крайне сложно соперничать с Tesla, ведь последняя компания в последнее время делает большие успехи. Так, американский бренд впервые в истории превысил показатель в 100 миллиардов долларов, и инвестиционная привлекательность немецкого производителя сейчас ему уступает.

Более того, Tesla планирует усилить своё присутствие на рынке Старого света и даже собирается открыть там собственное производство, прямо недалеко от Берлина. Поэтому компании Volkswagen будет крайне сложно соперничать с ними.