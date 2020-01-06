«Волгу» на платформе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей

На портале «Авто.ру» появилось объявление о продаже незавершенного проекта умельца из Челябинска, который переделал советский автомобиль «Волга» ГАЗ-24 в 2-дверный спорткар.

Кузов машины 1983 года выпуска был переделан в купе, а в качестве шасси использовалась платформа японского Lexus GS300. С учетом смены архитектуры «Волга» получила независимую подвеску спереди и сзади, дисковые тормоза всех колес, электроусилитель рулевого управления, систему ABS и систему стабилизации. Привод – задний.

Приводит в движение автомобиль двигатель от Toyota – 3-литровый 6-цилиндровый двигатель 2JZ с отдачей в 230 лошадиных сил, связку которому составляет АКПП.

В объявлении указано, что переоборудование автомобиля не оформлено должным образом, поэтому по документам это по-прежнему стандартный ГАЗ-24. Тем не менее, стоимость машины впечатляет – 800 тысяч рублей, причем без торга.