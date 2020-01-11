Власти готовят новые привилегии для владельцев электрокаров

В правительстве по-прежнему полагают, что необходимо расширить спектр привилегий для владельцев электрифицированного транспорта. Ведь только так можно будет стимулировать спрос на розеточные машины и постепенно планировать полный переход на безопасный транспорт.

В настоящий момент на территории нашей страны эксплуатируется около 4 тысяч 600 экземпляров авто на электротяге. При этом, это всего 0.1 процента от общего автопарка России. Сегмент очень медленно растёт, поэтому чиновники готовят новые поправки в законодательство, чтобы ускорить темпы.

В настоящий момент уже известно о том, что власти планируют разрешить владельцем электрокаров ездить по выделенным полосам, бесплатно парковаться на площадках, оснащённых электрозарядными станциями, а также передвигаться по платным трассам бесплатно. Помимо этого, в этом году могут утвердить закон, подразумевающий освобождение от транспортного налога для всех владельцев электрифицированных машин.