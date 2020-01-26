ВАЗ-2121М (Моська): Почему «Нива» с двигателем от Москвича не добралась до конвейера

Фото: открытые источники

Появление внедорожника ВАЗ-2121М по прозвищу «Моська» не было запланировано, однако из-за проблем с дефицитом двигателей ВАЗ-2106 руководству Волжского автогиганта пришлось пойти на весьма нетривиальный шаг.

В 1975 году инженеры ВАЗ принялись за отработку варианта с установкой на «Ниву» москвичовского мотора – УЗАМ-412. Сделать это оказалось непросто, учитывая, что длинный двигатель попросту не вмещался в моторный отсек внедорожника, а трансмиссию к нему пришлось стыковать через дополнительный переходник. Так и появился кузов с удлиненным передком – ВАЗ-2121М по прозвищу «Моська».

Двигатель УЗАМ 412 в «Ниве». Фото: открытые источники

Несмотря на то, что «воткнуть» двигатель от Москвича в «Ниву» все-таки удалось, автомобилю не было суждено встать на конвейер. Причина оказалась банальной. За счет увеличения переднего свеса масса внедорожника увеличилась на 17,5 кг, а запаску пришлось переместить в багажник, который и без неё не отличался вместительностью.

Запаска в багажнике ВАЗ-2121М. Фото: открытые источники

Удельная мощность автомобиля упала до 43 вместо 51,6 лошадиных сил, а баланс нагрузок между передними колесами оказался не оптимальным, что вызывало нестабильное поведение автомобиля на дороге.

В итоге «Моська» так и не добралась до конвейера, так и оставшись экспериментальной версией, собранной лишь в двух опытных экземплярах.