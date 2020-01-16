В России подорожал внедорожник Chevrolet Niva

Согласно информации, опубликованной аналитиками издания «Цена Авто», в России в январе подорожал внедорожник Chevrolet Niva. Стоимость этой модели увеличилась в восьми из десяти комплектаций, прибавив от 3 до 35 тысяч рублей.

Так, в базовом варианте исполнения ценник «Шнивы» отныне составляет 670 тысяч рублей (+3 тысячи рублей). Большинство других комплектаций (L, LC, LE, LE Camouflage, LEM и LEM Camouflage) подорожали на сумму от 14 до 15 тысяч рублей, в то время как модификация GLC прибавила сразу 35 тысяч рублей. Стоимость Chevrolet Niva в этих вариантах исполнения варьируется в пределах от 701 тысячи до 844 тысяч рублей.

При этом стоимость «топовых» версий внедорожника (LEM+ и LEM+ Camouflage) осталась без изменений, по-прежнему составляя 844 тысячи и 854 тысячи рублей соответственно.