В России отмечен дефицит кроссоверов Renault Duster

Российские дилеры сообщили о дефиците самой популярной модели в линейке Renault в России – кроссовера Duster, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, найти эту модель в наличии в ходовых версиях практически невозможно.

Причиной, по которой у дилеров наблюдается дефицит «Дастеров», источники газеты называют неверный расчет спроса на эту модель. По прогнозу экспертов, выпущенные кроссоверы в 2019 году будут распроданы к началу февраля. С учетом обнаруженной проблемы устранить её получится не раньше марта, поскольку текущие планы производства уже не будут пересмотрены.

Сейчас время среднего ожидания популярной комплектации Renault Duster составляет около двух-трех недель. Причем приобрести автомобиль получится только по ценам 2020 года – от 741 тысячи рублей (+2%).

Официальные представители Renault сообщили о том, что знают о проблеме, но уверяют, что с помощью машин февральской сборки восстановят количество складских запасов этой модели.