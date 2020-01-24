В РФ приедет новый Geely Atlas Pro

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Китайский автомобильный бренд рассказал о том, что на территории России в скором времени начнутся продажи его нового кроссовера модели Geely Atlas Pro. Соответствующее ОТТС уже было получено и данные об этом есть в базе Росстандарта.

Так, сообщается, что паркетник будет работать за счёт полуторалитрового мотора с мощностью в 177 лошадиных сил. Он будет сочетаться с коробкой автомат, механической трансмиссией или роботом. В зависимости от выбранной модификации, привод может быть передним или полным.

Кроссовер получит датчик воздуха в шинах, качественную мультимедийную систему, систему для вызова экстренных служб, панорамную крышу, круиз-контроль адаптивного типа и ещё несколько полезных для водителя ассистентов. Когда именно начнутся продажи новинки – пока не сообщается.